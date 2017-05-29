Артем Быков: «Почему нравится BRUTTO? Позиция Михалка – это интересно. Классные песни, белорусский язык»

Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу объяснил свое увлечение музыкой BRUTTO.

– Почему тебе так нравится группа BRUTTO?

– Позиция Сергея Михалка — это интересно. Все началось еще с «Ляписов». Классные песни, белорусский язык... Плюс его изменения в физическом плане. Посмотри, каким он был в девяностые, а какой сейчас.

Но вообще я большой поклонник другой группы — 25/17. Знаешь? Вот сейчас будут празднования девяностолетия «Динамо». И она тоже приедет.

– Не ты пригласил?

– Я сам удивился, когда узнал. Как-то перед концертом в Минске меня провели в их гримерку. Представили. Интересные люди — например, негативно относятся к алкоголю. Сфотографировались. Побыл в их обществе, посмотрел, как они готовятся к концерту.

Там еще такая история была: я получил красную карточку в одном из матчей и только из-за этого попал на концерт. Могли бы подумать, что специально. Хотя на самом деле, конечно, нет, – заявил Быков.

Артем Быков на концерте BRUTTO