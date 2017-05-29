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Сергей Корниленко завершил выступления за футбольную сборную Беларуси

30.05.2017 13:41 — Новости Спорта | БелТА  
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Сергей Корниленко завершил выступления за футбольную сборную Беларуси
Фото с сайта АБФФ

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард самарских "Крыльев Советов" Сергей Корниленко принял решение завершить выступления в составе национальной футбольной сборной, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Сегодня 33-летний нападающий побывал на тренировке сборной Беларуси и рассказал о своем решении главному тренеру Игорю Криушенко и партнерам по команде.

Игровую карьеру в сборной страны Сергей Корниленко начал в 2003 году и провел 78 матчей, забив 17 мячей. С 2011 года он выступает в "Крыльях Советов", а начинал заниматься футболом в родном Витебске. За долгие годы Корниленко успел поиграть в витебском "Локомотиве", минском "Динамо", днепропетровском "Днепре", киевском "Динамо", томской "Томи", питерском "Зените", казанском "Рубине", а также английском "Блэкпуле".-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сегодня 33-летний нападающий побывал на тренировке сборной Беларуси и рассказал о своем решении главному тренеру Игорю Криушенко и партнерам по команде.

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