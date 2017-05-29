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Александр Лукашенко: «Беларусь 5»? Канал, будем говорить откровенно, просто никакой»
30.05.2017 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал спортивный телеканал «Беларусь 5».
«Канал, будем говорить откровенно, просто никакой. Они по десять раз крутят одну и ту же игру не наших спортсменов. Ну, ладно, показали в полуфинале, финале — это великие спортсмены. Но почти с квалификации берут этих спортсменов — кто это смотреть будет?» – сказал Лукашенко.
Кроме того, сегодня на Олимпийском собрании глава АБФФ Сергей Румас пожаловался, что процесс создания футбольного телеканала на базе международного вещательного холдинга «Сетанта» идет не слишком оптимистичными темпами.
Лукашенко поддержал Румаса и дал поручение главе Администрации президента Наталье Кочановой активизировать работы в этом направлении.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал спортивный телеканал «Беларусь 5».
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