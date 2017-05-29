|
Алексей Меркулов: «Легионеры в белорусском футболе – мера необходимая. Иначе уровень упадет ниже плинтуса»
30.05.2017 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Алексей Меркулов поделился мнением о легионерах в чемпионате Беларуси.
– Перед финалом Кубка много говорилось о том, что на данный момент в игре «Динамо» многое, если не всё, завязано на дуэте Торрес – Фамейе. Вчерашний матч подтвердил это?
— Думаю, что да. Эти два игрока на данный момент определяют очень многое в игре команды. К сожалению, тенденция в нашем футболе такова, что белорусских игроков хорошего уровня довольно таки мало.
Это касается не только клубов, но и молодёжной, национальной сборных. Ушёл Тимофей Калачёв – и его буквально некем заменить. Поэтому моё мнение таково, что легионеры в белорусском футболе – это мера необходимая. Иначе наш уровень упадёт вообще ниже плинтуса, – сказал Меркулов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей Меркулов: «Легионеры в белорусском футболе – мера необходимая. Иначе уровень упадет ниже плинтуса»
Белорусский специалист Алексей Меркулов поделился мнением о легионерах в чемпионате Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии