Алексей Меркулов: «Легионеры в белорусском футболе – мера необходимая. Иначе уровень упадет ниже плинтуса»

Белорусский специалист Алексей Меркулов поделился мнением о легионерах в чемпионате Беларуси.

– Перед финалом Кубка много говорилось о том, что на данный момент в игре «Динамо» многое, если не всё, завязано на дуэте Торрес – Фамейе. Вчерашний матч подтвердил это?

— Думаю, что да. Эти два игрока на данный момент определяют очень многое в игре команды. К сожалению, тенденция в нашем футболе такова, что белорусских игроков хорошего уровня довольно таки мало.

Это касается не только клубов, но и молодёжной, национальной сборных. Ушёл Тимофей Калачёв – и его буквально некем заменить. Поэтому моё мнение таково, что легионеры в белорусском футболе – это мера необходимая. Иначе наш уровень упадёт вообще ниже плинтуса, – сказал Меркулов.