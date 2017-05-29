Главред «Спортивной панорамы»: «Нас живо заинтересовала инициатива одного из болельщиков установить на стадионе «Динамо» скульптуру Малофеева»

Главный редактор «Спортивной панорамы» Виктор Рябинин оценил идею установки памятника Эдуарду Малофееву.

«Нас живо заинтересовала инициатива одного из белорусских футбольных болельщиков, предложившего установить на стадионе «Динамо» в Минске, который пока ещё находится на стадии реконструкции, скульптуру нашего ЭВМ.

Действительно, во всём мире благодарные болельщики прижизненно увековечивают своих кумиров в скульптурах и памятниках. Такой великой любви болельщиков удостоены хоккеисты Марио Лемье на домашней арене клуба «Питтсбург Пингвинз» и Уэйн Гретцки в Эдмонтоне. Пятиметровая фигура легендарного баскетболиста Майкла Джордана возвышается у входа на арену «Чикаго Буллз».

Скульптура знаменитого рекордсмена в прыжках с шестом Сергея Бубки воздвигнута у стадиона в Донецке. Рядом с мостом Тингельстад в норвежском Симостранде красуется изваяние биатлониста Оле-Эйнара Бьорндалена. Что касается Пеле, то только в Рио-де Жанейро королю футбола посвящено 12 памятников и скульптур», – сказал Рябинин.

Напомним, 2 июня Эдуарду Малофееву исполнится 75 лет.