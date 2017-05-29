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Главред «Спортивной панорамы»: «Нас живо заинтересовала инициатива одного из болельщиков установить на стадионе «Динамо» скульптуру Малофеева»

30.05.2017 14:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный редактор «Спортивной панорамы» Виктор Рябинин оценил идею установки памятника Эдуарду Малофееву.

«Нас живо заинтересовала инициатива одного из белорусских футбольных болельщиков, предложившего установить на стадионе «Динамо» в Минске, который пока ещё находится на стадии реконструкции, скульптуру нашего ЭВМ.

Действительно, во всём мире благодарные болельщики прижизненно увековечивают своих кумиров в скульптурах и памятниках. Такой великой любви болельщиков удостоены хоккеисты Марио Лемье на домашней арене клуба «Питтсбург Пингвинз» и Уэйн Гретцки в Эдмонтоне. Пятиметровая фигура легендарного баскетболиста Майкла Джордана возвышается у входа на арену «Чикаго Буллз».

Скульптура знаменитого рекордсмена в прыжках с шестом Сергея Бубки воздвигнута у стадиона в Донецке. Рядом с мостом Тингельстад в норвежском Симостранде красуется изваяние биатлониста Оле-Эйнара Бьорндалена. Что касается Пеле, то только в Рио-де Жанейро королю футбола посвящено 12 памятников и скульптур», – сказал Рябинин.

Напомним, 2 июня Эдуарду Малофееву исполнится 75 лет.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Главный редактор «Спортивной панорамы» Виктор Рябинин оценил идею установки памятника Эдуарду Малофееву.

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