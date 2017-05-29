ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «Домрачева только родила, но способна завоевать медаль. А другие, которые блюли предолимпийскую подготовку, нет»

30.05.2017 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал примеры для подражания в отечественном спорте.

«Не надо сегодня выдумывать что-то, искать оправдания и ссылаться на какие-то проблемы. У нас проблема только в одном – тренер и спортсмен. Я бы сказал, даже больше спортсмен.

Я очень жалел, что Ивану Тихону не удалось стать олимпийским чемпионом. Он сжал зубы, вышел в сектор и доказал, что он спортсмен. А кто мешает другим?

Домрачева только родила, еще ребенок на руках. Но она способна завоевать медаль. А другие, которые блюли предолимпийскую подготовку и тому подобное, нет. Кто мешает? Все зависит от спортсмена, от его желания.

Будет результат – я для вас ничего не пожалею. Не будет его — извините», – сказал Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал примеры для подражания в отечественном спорте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Лукашенко: «Беларусь 5»? Канал, будем говорить откровенно, просто никакой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика