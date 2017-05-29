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Александр Лукашенко: «Домрачева только родила, но способна завоевать медаль. А другие, которые блюли предолимпийскую подготовку, нет»
30.05.2017 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал примеры для подражания в отечественном спорте.
«Не надо сегодня выдумывать что-то, искать оправдания и ссылаться на какие-то проблемы. У нас проблема только в одном – тренер и спортсмен. Я бы сказал, даже больше спортсмен.
Я очень жалел, что Ивану Тихону не удалось стать олимпийским чемпионом. Он сжал зубы, вышел в сектор и доказал, что он спортсмен. А кто мешает другим?
Домрачева только родила, еще ребенок на руках. Но она способна завоевать медаль. А другие, которые блюли предолимпийскую подготовку и тому подобное, нет. Кто мешает? Все зависит от спортсмена, от его желания.
Будет результат – я для вас ничего не пожалею. Не будет его — извините», – сказал Лукашенко.
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Александр Лукашенко: «Домрачева только родила, но способна завоевать медаль. А другие, которые блюли предолимпийскую подготовку, нет»
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал примеры для подражания в отечественном спорте.
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