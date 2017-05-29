Жодинский торпедовец Александр Павловец впервые вызван в футбольную сборную Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник жодинского клуба "Торпедо-БелАЗ" Александр Павловец впервые вызван в национальную сборную Беларуси. Он заменит травмированного футболиста брестского "Динамо" Алексея Гавриловича, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кроме того, в предстоящих июньских матчах в команде не будет форвардов Антона Сароки из минского "Динамо" и жодинского торпедовца Александра Макася, рассказал журналистам главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко. Сейчас под его руководством к гостевому спаррингу с командой Швейцарии готовятся:

вратари - Андрей Горбунов ("Атромитос", Афины, Греция), Сергей Черник ("Нанси", Франция), Андрей Климович ("Динамо", Минск);

защитники - Егор Филипенко ("Маккаби", Тель-Авив, Израиль), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба - "Шахтер", Солигорск), Александр Павловец ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Александр Сачивко ("Динамо", Минск), Дмитрий Алисейко (оба - "Динамо", Брест);

полузащитники - Станислав Драгун ("Оренбург", Россия), Сергей Баланович ("Амкар", Пермь, Россия), Артем Быков ("Динамо", Минск), Алексей Легчилин ("Динамо", Брест), Олег Евдокимов ("Минск"), Павел Савицкий ("Неман", Гродно);

нападающие - Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Шахтер"), Максим Скавыш ("Торпедо-БелАЗ", Жодино).

Футболисты тренируются с 28 мая на полях ассоциации "Белорусская федерация футбола", а завтра утром вылетят в швейцарский Невшатель, где 1 июня проведут товарищеский матч с национальной сборной Швейцарии. Игорь Криушенко считает, что встреча с сильной швейцарской сборной станет хорошей школой для его подопечных. Хотя состав белорусской сборной не оптимален, в нем много молодых футболистов из белорусских клубов, тренерский штаб настраивает команду на положительный результат с тем, чтобы лучше подготовиться к официальному матчу с командой Болгарии, отметил тренер.

На следующий день после матча со швейцарцами белорусы вернутся в Минск и будут готовиться к двум домашним встречам. 9 июня они сыграют на "Борисов-Арене" с Болгарией в квалификации чемпионата мира, 12 июня на минском стадионе "Трактор" проведут спарринг с Новой Зеландией.-0-