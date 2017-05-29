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Александр Лукашенко: «А футбол, гандбол, волейбол? Не попали на Игры и, наверное, рады, что не поехали – чтобы не опозориться»
30.05.2017 14:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко на олимпийском собрании раскритиковал положение дел в игровых видах спорта в Беларуси.
«В игровых видах спорта в Рио от Беларуси выступила только женская баскетбольная сборная. И то вскочила в последний вагон «цягнiка». Вся страна переживала, но какую игру показали? Напряженные концовки матчей, когда проигрывали одно-два очка. Продемонстрировали, что соперники были по силам.
Почему не дотянули? Говорят, устали, возрастные. Так зачем ехать, если в голове пенсия? И что за усталость в 30-32 года? Почему другие в таком возрасте не устают? А главное, где молодежь? Десять лет же играют одним составом. Сегодня хоть опомнились, начали этим заниматься. Но почему раньше не видели проблемы?
Впрочем, баскетболистки хоть пробились на Олимпиаду. А футбол, гандбол, волейбол?.. Не попали на Игры и, наверное, рады, что не поехали — чтобы не опозориться. Спасибо, не опозорили страну», – сказал Лукашенко.
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Александр Лукашенко: «А футбол, гандбол, волейбол? Не попали на Игры и, наверное, рады, что не поехали – чтобы не опозориться»
Президент Беларуси Александр Лукашенко на олимпийском собрании раскритиковал положение дел в игровых видах спорта в Беларуси.
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