Александр Лукашенко: «А футбол, гандбол, волейбол? Не попали на Игры и, наверное, рады, что не поехали – чтобы не опозориться»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на олимпийском собрании раскритиковал положение дел в игровых видах спорта в Беларуси.

«В игровых видах спорта в Рио от Беларуси выступила только женская баскетбольная сборная. И то вскочила в последний вагон «цягнiка». Вся страна переживала, но какую игру показали? Напряженные концовки матчей, когда проигрывали одно-два очка. Продемонстрировали, что соперники были по силам.

Почему не дотянули? Говорят, устали, возрастные. Так зачем ехать, если в голове пенсия? И что за усталость в 30-32 года? Почему другие в таком возрасте не устают? А главное, где молодежь? Десять лет же играют одним составом. Сегодня хоть опомнились, начали этим заниматься. Но почему раньше не видели проблемы?

Впрочем, баскетболистки хоть пробились на Олимпиаду. А футбол, гандбол, волейбол?.. Не попали на Игры и, наверное, рады, что не поехали — чтобы не опозориться. Спасибо, не опозорили страну», – сказал Лукашенко.