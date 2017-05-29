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Сергей Корниленко: «Для меня была честь выступать за страну – признаюсь, этого будет не хватать»

30.05.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Беларуси Сергей Корниленко рассказал о времени, проведенной в футболке национальной команды.

«Большое спасибо болельщикам, которые поддерживали меня и команду на протяжении 14 лет. Всегда было приятно приезжать в сборную, отдавать все силы, сражаясь за нее на поле — за спиной чувствовалась поддержка огромного количества людей. Для меня была честь выступать за страну — признаюсь, этого будет не хватать. Но в жизни все нужно делать вовремя: почувствовал, что пришла пора, когда следует завершить карьеру в национальной команде — и уступить место более молодым ребятам.

Еще раз хочу поблагодарить тренеров, с кем доводилось работать в национальной сборной, ее персонал, руководство федерации — все они доверяли и верили в меня. Отдельное спасибо ребятам, с которыми выступали рука об руку. Желаю им удачи и побед — они, уверен, к белорусам придут. И, разумеется, низкий поклон любителям футбола за поддержку и в радостные, и в трудные минуты. Обещаю, что останусь преданным болельщиком сборной и непременно буду переживать за нее», — отметил Корниленко.

 
 
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Нападающий сборной Беларуси Сергей Корниленко рассказал о времени, проведенной в футболке национальной команды.

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