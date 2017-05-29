ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Криушенко: «Может, спад БАТЭ Ермаковичем планировался. А выход на пик будет к еврокубкам»

30.05.2017 14:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о состоянии своих игроков.

– Насколько вас не устраивает состояние Игоря Стасевича?

– Как футболиста я его знаю. Знаю, как он может играть и на какой позиции. Но со сборной Швейцарии я хочу посмотреть другую схему. Поэтому и не видел большого смысла в его вызове. Будет игра с Болгарией – будем смотреть. Выберем окончательную схему, и под нее будем вызывать футболистов.

– Тревожит ли в целом состояние футболистов БАТЭ?

– Мне, конечно, всегда хочется, чтобы кандидаты были в оптимальной форме, но сильного беспокойства это не вызывает. Я понимаю, что всю дистанцию тяжело пройти на пике формы. Спады неизбежны. И этот момент, мне кажется, больше беспокоит клубного тренера. Я ведь не знаю, как велась подготовка. Может, этот спад Сашей Ермаковичем планировался. А выход на пик будет к еврокубкам. Мне сложно судить.

– Насколько охотно тренеры наших грандов делятся информацией по игрокам с учетом того, что вы еще и тренер конкурента по чемпионату?

– Никаких проблем нет. Я общался и с Кубаревым, и с Ермаковичем, и с Боровским, пока он руководил «Динамо». Информация дается полная: микротравмы, неоптимальные кондиции. Я этим владею. Нет никаких тайн. И я эту информацию больше использую как тренер сборной, а не «Торпедо-БелАЗ», – сказал Криушенко.

 

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о состоянии своих игроков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Корниленко: «Для меня была честь выступать за страну – признаюсь, этого будет не хватать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика