Игорь Криушенко: «Может, спад БАТЭ Ермаковичем планировался. А выход на пик будет к еврокубкам»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о состоянии своих игроков.

– Насколько вас не устраивает состояние Игоря Стасевича?

– Как футболиста я его знаю. Знаю, как он может играть и на какой позиции. Но со сборной Швейцарии я хочу посмотреть другую схему. Поэтому и не видел большого смысла в его вызове. Будет игра с Болгарией – будем смотреть. Выберем окончательную схему, и под нее будем вызывать футболистов.

– Тревожит ли в целом состояние футболистов БАТЭ?

– Мне, конечно, всегда хочется, чтобы кандидаты были в оптимальной форме, но сильного беспокойства это не вызывает. Я понимаю, что всю дистанцию тяжело пройти на пике формы. Спады неизбежны. И этот момент, мне кажется, больше беспокоит клубного тренера. Я ведь не знаю, как велась подготовка. Может, этот спад Сашей Ермаковичем планировался. А выход на пик будет к еврокубкам. Мне сложно судить.

– Насколько охотно тренеры наших грандов делятся информацией по игрокам с учетом того, что вы еще и тренер конкурента по чемпионату?

– Никаких проблем нет. Я общался и с Кубаревым, и с Ермаковичем, и с Боровским, пока он руководил «Динамо». Информация дается полная: микротравмы, неоптимальные кондиции. Я этим владею. Нет никаких тайн. И я эту информацию больше использую как тренер сборной, а не «Торпедо-БелАЗ», – сказал Криушенко.