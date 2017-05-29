Министр спорта назвал основные причины неудач белорусских атлетов на Олимпиаде в Рио

Александр Шамко. Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Александр Шамко сегодня на Олимпийском собрании с участием Президента Беларуси, Президента НОК Александра Лукашенко назвал основные причины неудач белорусских атлетов на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недостаточный контроль тренировочного процесса и просчеты в подготовке ведущих спортсменов, отсутствие серьезной конкуренции в национальных командах по видам спорта не позволили более успешно выступить на Играх в Бразилии", - сказал министр.

Александр Шамко считает, что вина в таком положении дел есть и у Министерства спорта и туризма, которое часто сосредотачивается на решении материальных проблем (оборудование, фармакология и т.д.), но не на методическом сопровождении.

Министр спорта обозначил стратегические задачи в предстоящем олимпийском цикле. В первую очередь Александр Шамко отметил необходимость улучшения правовой обеспеченности отрасли, научно-методического и медицинского сопровождения подготовки национальных команд, укрепления тренерских кадров. "Считаю также оправданным передачу национальных команд республиканским центрам по видам спорта (РЦОП). Появилась возможность оптимизировать финансовые расходы, более тесно контактировать с федерациями", - констатировал он.

Глава спортивного ведомства отметил, что необходимо совершенствовать борьбу с применением допинга, более внимательно работать с резервом. "Хотя уже в детско-юношеском спорте сделано немало. Четко отработана система отбора в училища олимпийской подготовки, более чем в два раза увеличены нормы питания. Делаем это в тесной связке с наукой. Проводим оптимизацию малокомплектных спортивных школ", - добавил министр.

По его словам, в регионах работе детско-юношеских спортивных школ уделяется недостаточное внимание. К примеру, в 2016 году тема подготовки спортивного резерва ни разу не обсуждалась на заседаниях областных и районных исполкомов.

"Задачи перед спортивной отраслью непростые, ответственные. Прекрасно понимаем, что государство вкладывает немалые средства в развитие спорта, успехи и провалы - под пристальным вниманием нашего общества. Вместе с тем считаю, что потенциал у белорусского спорта высокий, и он пока не до донца раскрыт", - сказал Александр Шамко.-0-