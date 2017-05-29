Одной из самых главных проблем спортивной сферы остается дефицит кадров - Рыженков

Максим Рыженков

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из самых главных проблем спортивной сферы остается дефицит кадров. Об этом заявил сегодня в ходе Олимпийского собрания первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Максима Рыженкова, спорт остается одной из главных идеологических составляющих государства и формирования национального самосознания, но спортивная вертикаль с этими задачами не справилась. Успех белорусов на зимних Играх в Сочи был омрачен провальным выступлением на летних Играх в Рио-де-Жанейро. Сегодня результаты в спорте высших достижений вызывают в обществе разочарование. "Надо признать значительные упущения в работе Министерства спорта. Самой больной темой спортивной сферы остается дефицит кадров. После перестановок в 2012-2013 годах отрасль лишилась многих квалифицированных сотрудников, а восполнить этот пробел не удалось. Белорусский государственный университет физической культуры утратил статус ведущего, используя устаревшие технологии подготовки, низкий уровень тренерско-преподавательских кадров. Дошло до того, что кафедры непрофильных вузов вышли на первый план в спортивной науке", - сказал Максим Рыженков.

Первый заместитель главы Администрации Президента потребовал повысить эффективность работы с болельщиками, воспитывать чувство патриотизма у молодых спортсменов. Необходимо более качественно и широко освещать белорусский спорт, и не только на телеканале "Беларусь 5". По мнению Максима Рыженкова, далеко не все детские тренеры профессионально относятся к своей работе. "Здесь все идет от отсутствия контроля со стороны Минспорта и районного руководства. Тренировочный процесс в спортшколах, четкий календарь, обеспечение экипировкой и снарядами - эти вопросы требуют особого внимания", - подчеркнул он.

Максим Рыженков прокомментировал и проблему медицинского, фармакологического и научного сопровождения и восстановления атлетов. "Научно-медицинский центр в спорте, безусловно, нужен. Однако все научные и медицинские учреждения страны должны быть вплетены в спортивную отрасль и каждое решать свою задачу. Ведь вся система государственная", - отметил первый заместитель главы Администрации Президента.

По мнению Максима Рыженкова, необходимо четко осознавать, что собой сегодня представляет белорусский спорт, сколько эта отрасль стоит и какую важную роль в обществе выполняет.-0-