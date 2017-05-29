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«Шахтер», минское и брестское «Динамо» заработают около 3 млн евро в случае выхода в групповой этап Лиги Европы

30.05.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В июле стартует отборочный турнир Лиги Европы УЕФА. «Шахтер» и минское «Динамо» начнут выступление с первого квалификационного раунда, брестское «Динамо» – со второго. Система распределения доходов УЕФА между клубами предусматривает различные, в зависимости от успехов команды, выплаты.

Так, «Шахтер» и минское «Динамо» получат минимум 215 тысяч евро – в случае вылета на стартовой стадии. В случае прохода во второй отборочный раунд они получат дополнительные 225 тысяч евро и сумма выплат достигнет 440 тысяч евро.

В случае выхода команд в третий квалификационный раунд они получат дополнительные 235 тысяч евро. Таким образом, их доход в еврокубковой кампании достигнет 675 тысяч евро.

В случае выхода в квалификационный плей-офф Лиги Европы заработок клубов зависит от их выступления на этой стадии. В случае поражения они получат дополнительные 245 тысяч евро, заработав суммарно 0,92 млн евро. В случае выхода в групповой этап, «Шахтер» и минское «Динамо» получат дополнительные 2,6 млн евро. С учетом выплат за участие в квалификации (за исключением плей-офф), минимальный доход указанных клубов составит 3,275 млн евро.

Отметим, за каждую победу на групповой стадии Лиги Европы клубы получат бонус в 360 тысяч евро, за ничью – 120 тысяч евро.

Брестское «Динамо», которое начнет выступление в Лиге Европы со второго отборочного раунда, получит (по сравнению с минским «Динамо» и «Шахтером») на 215 тысяч евро меньше за проход в аналогичную стадию. Это связано с неучастием команды в первом отборочном раунде.

Таким образом, в случае вылета во втором раунде квалификации брестчане заработают 225 тысяч евро, в третьем – 460 тысяч евро, в квалификационном плей-офф – 705 тысяч евро. В случае попадания в групповой этап «Динамо» заработает минимум 3,06 млн евро.

В прошлом году минское «Динамо» заработало в Лиге Европы 630 тысяч евро, «Шахтер» – 410 тысяч евро, «Торпедо-БелАЗ» – 430 тысяч.

 
 
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