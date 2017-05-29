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Александр Лукашенко: «Надо КГК посмотреть, кто куда в командировки ездил, можно ли было туда не ехать»

30.05.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, переизбранный во вторник в очередной раз на пост главы Национального олимпийского комитета, предложил проверить расходы этой структуры.

«Вы говорите, что не было никаких нарушений, все было нормально», — заметил он. В этой связи Лукашенко поинтересовался, чем были обусловлены в свое время претензии правоохранительных органов к исполкому НОК в сфере строительства.

«Были вопросы, связанные с правильностью и соответствием законодательству строительства, в частности в городе Гомеле», — доложили президенту. Вместе с тем более широкой и предметной информации у ревизионной комиссии не было.

«Я попрошу членов НОК согласиться с моим предложением. Здесь Леонид Васильевич (Леонид Анфимов, глава КГК Беларуси — прим.) присутствует. Я попрошу, возьмите на себя функции, проверьте отчет ревизионной комиссии. Еще раз посмотрите на доходы-расходы. Вместе с Администрацией президента посмотрите, куда они тратили эти деньги, правильно ли. И надо посмотреть, кто куда в командировки ездил, можно ли было туда не ехать», — сказал Лукашенко.

Лукашенко предложил сократить расходы НОК Беларуси на 25 процентов

 
Теги: Гомель
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, переизбранный во вторник в очередной раз на пост главы Национального олимпийского комитета, предложил проверить расходы...

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