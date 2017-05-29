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Тухель покинул дортмундскую «Боруссию»
30.05.2017 15:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не продолжит тренировать команду.
Контракт 43-летнего специалиста с немецким клубом был рассчитан до лета 2018 года, однако у тренера и руководства клуба возникли существенные разногласия.
«Я благодарен за два красивых, насыщенных событиями, сезона. Жаль, что мы не идем дальше вместе.
Спасибо команде, фанатам, персоналу и всем, кто поддерживал нас. Желаю «Боруссии» всего наилучшего», – написал Тухель в своем твиттере.
Тухель пришел в «Боруссию» в 2015 году после работы в «Майнце». Он выиграл с командой Кубок Германии-2016/17.
Сообщалось, что «Боруссию» может возглавить Люсьен Фавр из «Ниццы».
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не продолжит тренировать команду.
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