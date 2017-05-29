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Футбол: Корниленко больше не будет играть за сборную Беларуси

30.05.2017 15:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Нападающий Сергей Корниленко завершил выступления с национальную сборную Беларуси по футболу, сообщили Sputnik в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

Белорусская команда готовится к товарищескому поединку против сборной Швейцарии, который состоится 1 июня. Сегодня подопечные Игоря Криушенко провели тренировку, которую посетил Корниленко и рассказал о своем решении тренерскому штабу и партнерам по команде.

"Большое спасибо болельщикам, которые поддерживали меня и команду на протяжении 14 лет. Всегда было приятно приезжать в сборную, отдавать все силы, сражаясь за нее на поле — за спиной чувствовалась поддержка огромного количества людей. Для меня была честь выступать за страну — признаюсь, этого будет не хватать", — сказал Корниленко.

Он отметил, что в жизни все нужно делать вовремя. "Почувствовал, что пришла пора, когда следует завершить карьеру в национальной команде — и уступить место более молодым ребятам", — пояснил футболист.

33-летний форвард сказал слова благодарности тренерскому штабу, руководству федерации, а также персоналу. "Все они доверяли и верили в меня", — сказал Корниленко.

Отдельное "спасибо" нападающий сказал своим партнерам по команде. Он пожелал им удачи и побед, которые обязательно к ним придут.  "И, разумеется, низкий поклон любителям футбола за поддержку и в радостные, и в трудные минуты. Обещаю, что останусь преданным болельщиком сборной и непременно буду переживать за нее", — заключил Корниленко.

В свою очередь в АБФФ поблагодарила Корниленко "за самоотверженные выступления в рядах национальной команды" и пожелала ему здоровья, удачи и побед во всех дальнейших начинаниях.

Напомним, Корниленко начал выступление в сборной в 2003 году. За 14 лет он провел в составе главной команды страны 78 матчей, забив 17 мячей. Он принимал участие в Олимпийских играх 2012 года, а также защищал цвета "молодежки" в решающей стадии континентального первенства 2004 года.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Нападающий Сергей Корниленко завершил выступления с национальную сборную Беларуси по футболу, сообщили Sputnik в пресс-службе Ассоциации...

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