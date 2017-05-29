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Девятовский: серебряная награда Тихона на Олимпиаде придала уверенности всей белорусской легкой атлетике

30.05.2017 15:41 — Новости Спорта | БелТА  
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Девятовский: серебряная награда Тихона на Олимпиаде придала уверенности всей белорусской легкой атлетике
Иван Тихон с серебряной медалью Рио-2016. Фото из архива НОК Беларуси - БЕЛТА

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряная награда на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ивана Тихона в метании молота придала уверенности всей белорусской легкой атлетике, рассказал сегодня журналистам председатель БФЛА Вадим Девятовский в ходе Олимпийского собрания, которое состоялось в НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В "королеве спорта" олимпийский цикл был сложным, много проблем было связано с борьбой по применению запрещенных препаратов. На прошедших Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро легкоатлеты завоевали одну серебряную медаль. Не много, но награда молотобойца Ивана Тихона придала уверенности всему виду спорта. Радуют вчерашние юниоры, молодые спортсмены начинают выходить на первые роли: Татьяна Холодович в метании копья, Ольга Мазуренок в беге на марафонские дистанции. Назвать еще можно многих, главное, что есть перспективные атлеты, которые смогут побороться за медали в Токио в 2020 году", - отметил Вадим Девятовский.

По мнению председателя БФЛА, средства, вложенные федерацией в детский спорт, за последнее время себя оправдывают. "Удачно реализовывается проект "300 талантов для Королевы". Отбираем талантливых и способных детишек и уже с 5 класса начинаем их готовить. Согласитесь, в регионах сложно, к примеру, тренеру по прыжкам в высоту подготовить метателя молота, а проект позволяет развить навыки детей в нужном направлении", - подчеркнул Вадим Девятовский.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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