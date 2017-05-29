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Максим Рыженков: «Самой больной темой спортивной сферы остается дефицит кадров»

30.05.2017 15:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков порассуждал о проблемах в работе Минспорта.

«Надо признать значительные упущения в работе Министерства спорта. Самой больной темой спортивной сферы остается дефицит кадров. После перестановок в 2012-2013 годах отрасль лишилась многих квалифицированных сотрудников, а восполнить этот пробел не удалось. Белорусский государственный университет физической культуры утратил статус ведущего, используя устаревшие технологии подготовки, низкий уровень тренерско-преподавательских кадров. Дошло до того, что кафедры непрофильных вузов вышли на первый план в спортивной науке.

Здесь все идет от отсутствия контроля со стороны Минспорта и районного руководства. Тренировочный процесс в спортшколах, четкий календарь, обеспечение экипировкой и снарядами – эти вопросы требуют особого внимания», – сказал Рыженков.

 
 
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Первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков порассуждал о проблемах в работе Минспорта.

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