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В следующем олимпийском цикле белорусские сборные откажутся от услуг иностранных специалистов
30.05.2017 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский высказался о принципах комплектования команды.
«Спортсменам, которые не ставят и не могут добиваться высоких результатов, «туристам» на Олимпиадах и на Кубках мира делать нечего», – подчеркнул Цыбульский.
По словам председателя БФБ в следующем олимпийском цикле белорусский биатлон планирует оказаться от услуг иностранных специалистов.
Перед олимпийским сезоном состав национальной сборной оптимизирован. Как рассказал Цыбульский, к работе с мужской сборной привлечены российский специалист Николай Лопухов, который будет работать в тандеме с Василием Большаковым, за подготовку женской сборной отвечают Альфред Эдер и Федор Свобода.
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Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский высказался о принципах комплектования команды.
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