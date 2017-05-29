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Венгер согласовал с «Арсеналом» 2-летний контракт, официальное объявление состоится завтра

30.05.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не покинет клуб по завершении сезона.

Французский специалист согласовал новый 2-летний контракт с «канонирами» и, таким образом, продлит свой 21-летний период в лондонской команде.

Ожидается, что уже в среду «Арсенал» объявит о сделке официально.

Прошлый сезон клуб завершил на 5-м месте в турнирной таблице, впервые не пробившись в Лигу чемпионов за все время работы Венгера.

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не покинет клуб по завершении сезона.

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