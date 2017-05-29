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72-летний российский специалист Николай Лопухов стал тренером мужской сборной Беларуси
30.05.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский на Олимпийском собрании высказался о комплектовании команды перед Пхенчханом-2018.
Перед олимпийским сезоном состав национальной сборной оптимизирован.
Как рассказал Цыбульский, к работе с мужской сборной привлечены российский специалист Николай Лопухов, который будет работать в тандеме с Василием Большаковым, за подготовку женской сборной отвечают Альфред Эдер и Федор Свобода.
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Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский на Олимпийском собрании высказался о комплектовании команды перед Пхенчханом-2018.
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