72-летний российский специалист Николай Лопухов стал тренером мужской сборной Беларуси

Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский на Олимпийском собрании высказался о комплектовании команды перед Пхенчханом-2018.

Перед олимпийским сезоном состав национальной сборной оптимизирован.

Как рассказал Цыбульский, к работе с мужской сборной привлечены российский специалист Николай Лопухов, который будет работать в тандеме с Василием Большаковым, за подготовку женской сборной отвечают Альфред Эдер и Федор Свобода.

В следующем олимпийском цикле белорусские сборные откажутся от услуг иностранных специалистов