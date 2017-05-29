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Сергей Румас: «Мы, наверное, единственная федерация, которая в состоянии подтянуть капиталоемкий проект по созданию футбольного канала»
30.05.2017 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал президенту о необходимости футбольного канала.
«Один канал не в состоянии показывать даже часть спорта, который у нас есть, не говоря уже про футбол. Никогда «Беларусь 5» не сможет показать высшую лигу всю объективно. Мы хотим сделать канал на базе Setanta Sport, который уже есть в кнопках. И мы, наверное, единственная федерация, которая в состоянии подтянуть этот капиталоемкий проект», – сказал Сергей Румас.
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Сергей Румас: «Мы, наверное, единственная федерация, которая в состоянии подтянуть капиталоемкий проект по созданию футбольного канала»
Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал президенту о необходимости футбольного канала.
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