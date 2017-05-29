ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Румас: «Мы, наверное, единственная федерация, которая в состоянии подтянуть капиталоемкий проект по созданию футбольного канала»

30.05.2017 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал президенту о необходимости футбольного канала.

«Один канал не в состоянии показывать даже часть спорта, который у нас есть, не говоря уже про футбол. Никогда «Беларусь 5» не сможет показать высшую лигу всю объективно. Мы хотим сделать канал на базе Setanta Sport, который уже есть в кнопках. И мы, наверное, единственная федерация, которая в состоянии подтянуть этот капиталоемкий проект», – сказал Сергей Румас.

Александр Лукашенко: «Беларусь 5»? Канал, будем говорить откровенно, просто никакой»

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Венгер согласовал с «Арсеналом» 2-летний контракт, официальное объявление состоится завтра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика