Сергей Румас: «Мы, наверное, единственная федерация, которая в состоянии подтянуть капиталоемкий проект по созданию футбольного канала»

Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал президенту о необходимости футбольного канала.

«Один канал не в состоянии показывать даже часть спорта, который у нас есть, не говоря уже про футбол. Никогда «Беларусь 5» не сможет показать высшую лигу всю объективно. Мы хотим сделать канал на базе Setanta Sport, который уже есть в кнопках. И мы, наверное, единственная федерация, которая в состоянии подтянуть этот капиталоемкий проект», – сказал Сергей Румас.

Александр Лукашенко: «Беларусь 5»? Канал, будем говорить откровенно, просто никакой»