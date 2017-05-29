Алексей Шевченко: «Слушайте, может быть, минскому «Динамо» пора самим отказаться от КХЛ. Смысла пребывания в лиге такого клуба нет»

Российский журналист Алексей Шевченко поделился мыслями о ситуации в минском «Динамо».

«Из Минска каждый день ждешь новостей и все они, как одна, странные. Теперь новый руководитель федерации хоккея говорит, что тренерский штаб в клубе останется прежним, но в его словах я не увидел, что специалистам дадут работать. «Пока» штаб остается без изменений – это все равно, что «мы пока не нашли замену». Но Крэйгу Вудкрофту придется очень непросто, учитывая новые правила, когда виновником всех бед в стране делается профессиональный коммерческий клуб. Вудкрофт и в прошлом году прыгнул выше головы с командой, учитывая ограниченный состав и травмы ведущих игроков.

Теперь его заставляют отказаться от ведущих хоккеистов, но в Минске ведь никто на это обращать внимание не будет. Нет побед – тренер виноват. А еще Семен Шапиро, который теперь отвечает за развитие хоккея, говорит, что можно обойтись и двумя легионерами. Да можно вообще ставить хоть одних воспитанников Солигорска. Вопрос, что именно хотят видеть от «Динамо»? Туда в нынешнем турнире должны приходить готовые ребята, а Вудкрофт не обязан их воспитывать. Слушайте, может быть, Минску пора самим отказаться от КХЛ, чтобы «Динамо» никого не нервировало. Смысла пребывания в лиге такого клуба нет. Лучше уж выступать в чемпионате страны и не волноваться», – написал Шевченко.