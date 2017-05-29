Виктория Азаренко: «Для меня это не возвращение, а начало второго этапа моей карьеры»

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко, в декабре ставшая матерью, прокомментировала то, что вернется в тур в июне на турнире в Мальорке.

«Для меня это не возвращение, а начало второго этапа моей карьеры. Сейчас все иначе, у меня другие ощущения. Сейчас мне нужно выходить и играть матчи, мне нужно быть перед зрителями, так что я рада, что через несколько недель начну играть. До того, как я начала тренироваться, я хотела убедиться, что смогу достигнуть своих целей. Поэтому изначально мы планировали вернуться на харде, потому что у нас было бы больше времени.

Но где-то месяц назад мне сказали, что я должна играть. И я ответила: «Не знаю, но я хотела сыграть на харде». Но потом я начала играть тренировочные сеты и все такое и поняла, что хочу играть.

Материнство делает теннис менее серьезной вещью, он приносит больше удовольствия. Я просто люблю играть, и это единственная причина, по которой я снова играю. Если бы я не любила игру, то не стала бы возвращаться».