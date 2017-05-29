ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тема строительства Национального футбольного стадиона поднималась во время визита Лукашенко в Китай

30.05.2017 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Как сообщил Сафарьян, тема строительства Национального стадиона поднималась во время визита Лукашенко в Китай.

В ближайшее время группа специалистов приедет в Минск и посмотрит площадку.

По словам Сафарьяна, высока вероятность, что строительство Национального стадиона будет осуществлять китайская компания.

Напомним, 18 июля 2014 года президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ по строительству Национального футбольного стадиона. Весной 2015-го власти Минска объявили тендер на проектирование и строительство арены за 94 миллиона евро рядом со стадионом «Трактор». Осенью того же года наиболее интересное предложение поступило от китайской компании, а уже в декабре проект был согласован и готовился к отправке партнерам. Правда, позже город отказался от услуг китайской стороны и решил возводить объект собственными силами.

Мэр Минска Шорец: «Наверное, Национальный футбольный стадион будем проектировать cами по аналогу арены «Легии»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил Сафарьян, тема строительства Национального стадиона поднималась во время визита Лукашенко в Китай.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктория Азаренко: «Для меня это не возвращение, а начало второго этапа моей карьеры»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика