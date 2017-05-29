Тема строительства Национального футбольного стадиона поднималась во время визита Лукашенко в Китай

Как сообщил Сафарьян, тема строительства Национального стадиона поднималась во время визита Лукашенко в Китай.

В ближайшее время группа специалистов приедет в Минск и посмотрит площадку.

По словам Сафарьяна, высока вероятность, что строительство Национального стадиона будет осуществлять китайская компания.

Напомним, 18 июля 2014 года президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ по строительству Национального футбольного стадиона. Весной 2015-го власти Минска объявили тендер на проектирование и строительство арены за 94 миллиона евро рядом со стадионом «Трактор». Осенью того же года наиболее интересное предложение поступило от китайской компании, а уже в декабре проект был согласован и готовился к отправке партнерам. Правда, позже город отказался от услуг китайской стороны и решил возводить объект собственными силами.

Мэр Минска Шорец: «Наверное, Национальный футбольный стадион будем проектировать cами по аналогу арены «Легии»