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«Матч ТВ» изменил исковые требования к Sports.ru и настаивает на закрытии блогов
30.05.2017 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Мосгорсуде прошло первое заседение по иску «Матч ТВ» к Sports.ru,
В числе новых якобы нарушений, например, публикация в одном из пользовательских блогов «Трибуны» эмбеда из Youtube c минутным роликом с февральского товарищеского матча «Оденсе» – «Зенит». Этот матч транслировался на одном из каналов холдинга «Наш футбол». Но сам этот ролик в Youtube, в
Также в суд в качестве третьей стороны был приглашен представитель Роскомнадзора, который, впрочем, принес письменное заключение о том, что в процессе изучения сайта Sports.ru запрещенного контента не обнаружено. С чем не согласны представители «Матч ТВ». Напомним, что в апреле «Матч ТВ» добивался блокировки сайта Sports.ru Роскомнадзором,
На письменные просьбы Sports.ru к руководству «Матч ТВ» прокомментировать ситуацию с иском те не отвечают. Прежде пресс-служба телеканала распространила заявление: «Субхолдинг «ГПМ Матч» (операционная компания — ООО «Национальный спортивный телеканал») в рамках действующего законодательства проводит превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения или использования на различных ресурсах третьими лицами».
«Новое исковое требование – по сути, закрыть
Отдельно Навоша подчеркнул, что «если у кого-либо из правообладателей возникали претензии к Sports.ru по перепечаткам или видео, они всегда и незамедлительно удовлетворяись. «Матч ТВ», прежде чем обратиться в Роскомнадзор и Мосгорсуд, ни разу не предъявлял нам претензий ни насчет ФНЛ, ни насчет товарищеских матчей «Зенита». Мы имеем дело с типичным юридическим шантажом и, безусловно, найдем, что ему противопоставить».
Следующее заседание по этому иску назначено на 14 июня.
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Сегодня в Мосгорсуде прошло первое заседение по иску «Матч ТВ» к Sports.ru, изначально связанному с хайлайтами ФНЛ.
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