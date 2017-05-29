Егор Филипенко: «Если откровенно, то сейчас в сборной Беларуси есть вообще незнакомые для меня фамилии»

Защитник сборной Беларуси по футболу Егор Филипенко в беседе с коррреспондентом «ПБ» Сергеем Азаркевичем признался, что нашел в нынешнем ростере команды незнакомые для себя фамилии.

- По сравнению с первым сбором под руководством Криушенко, показалось, что сейчас все игроки серьезные и сосредоточенные.

– Со стороны, наверное, виднее. Что говорить — от последних результатов никуда не денешься. Нужно их проанализировать, сделать выводы и начинать с чистого листа. Так и будет, учитывая список вызванных футболистов. Можно сказать, это новая команда. Думаю, Игорь Николаевич знает, что делает. Надо работать.

- Нашел в списке незнакомые фамилии?

– Буду откровенен, есть такие: имя слышал, но не более того. Ничего удивительного, так бывает. Когда я впервые приехал в сборную, все тоже наверняка смотрели и думали: что это за парень и как его зовут? Тем более мне только 19 исполнилось. А тогда еще такая команда была, что заходил в автобус с открытым ртом и долго искал, где сесть. Сейчас таких игроков, легенд, как в то время, нет: Ромащенко, Кульчий, вся эта гвардия... – сказал Филипенко.