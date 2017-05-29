Сергей Сафарьян: «Выбежавшие на поле болельщики «Динамо» пренебрегли правилами и фактически сорвали церемонию награждения»

Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о поведении фанатов брестского «Динамо» в финале Кубка Беларуси.

– Как вы относитесь к тому, что ОМОН применял силу против выбегавших на поле болельщиков брестского «Динамо» после финального матча Кубка Беларуси с «Шахтером»?

Здесь у каждого будет свое мнение. И оно будет различаться у болельщиков и органов правопорядка. Неприятный момент, который останется ложкой дегтя. Не хотел бы давать категоричных оценок. На мой взгляд, они не могут быть однозначными. Но давайте без эмоций рассмотрим, что происходило.

Приехало больше 70 автобусов с болельщиками обеих команд. Правоохранительные органы максимально лояльно в фан-зоне ни во что не вмешивались. Даже когда в какой-то момент между болельщиками двух команд возникла конфликтная ситуация. Но ОМОН и представители МВД держали паузу, и через специалистов по работе с болельщиками удалось не допустить ситуацию до прямого противостояния. Подчеркиваю: без вмешательства правоохранительных органов и тем более ОМОНа. Специалист «Шахтера» по работе с болельщиками увел солигорских поклонников с места событий, и на этом конфликт был исчерпан.

Но я хочу подчеркнуть вот что. Часто поднимают вопрос по продаже пива на футбольных матчах. В фан-зоне оно было в неограниченных количествах. Никто никого не сдерживал, и каждый мог употреблять столько пива, сколько ему захочется. Но, к сожалению, не все останавливаются вовремя, а считают, что пить нужно бесконечно.

Но даже при этом я видел, как болельщики двух команд обнимались и совместно фотографировались. Это все напоминало фан-зону топовых матчей, которые проходят в Европе. И это говорили все, кого мы встречали. Это первая часть, которая вроде бы позволяла нам убедить милицию, что не надо разводить потоки болельщиков во время матчей. Они могут нормально общаться между собой.

Что касается концовки матча. Наверное, нет среди болельщиков ни одного человека, который бы не знал, что на футбольное поле нельзя выбегать. Это знают все. Более того: представители ОМОНа задолго до окончания серии пенальти вышли перед трибуной брестского «Динамо». Не знаю, знал ли ОМОН, что «Динамо» завоюет Кубок. Но это можно было предположить, потому что они вышли именно перед этой трибуной. Они встали, показывая, что будут препятствовать выходу фанатов на поле. И это ни чья-то прихоть, а установленные правила, которые позволяют предотвратить конфликтную ситуацию. Когда начинают выбегать болельщики, это может закончиться массовым столкновением, которое будет иметь очень серьезные последствия.

Но несмотря на это, брестские болельщики пренебрегли всем вышесказанным и попытались проникнуть на поле. Те, кому удалось это сделать, фактически сорвали церемонию награждения. Мы с большим сожалениям вынуждены говорить, что съемки вручения Кубка практически не получилось. Ее не дали сделать те болельщики, которым стало наплевать на телезрителей и всех, кто соблюдает правила.

Поэтому в этом отношении нельзя принять чью-то сторону: неправы и те, и другие. И большое сожаление вызывает то, что из всего финала Кубка страны эта тема – самая обсуждаемая. Эта ситуация демонстрирует убогость освещения в СМИ тех праздников, которые мы делаем.

Думаю, что через такие финалы может прийти понимание, что всему свое время. И если болельщики хотели подержать Кубок в своих руках, не надо было для этого выбегать на поле, и провоцировать нехорошую ситуацию. Ведь Малерб первым побежал к трибуне с трофеем.

Эмоции должны проявляться, но должны быть рамки. Можно было сфотографироваться, соблюдая установленные правила. Думаю, команда не отказала бы болельщикам в этом, – сказал Сафарьян.

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