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Хацкевич и Шовковский провели встречу с президентом киевского «Динамо» Суркисом
30.05.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывшие футболисты «Динамо» Александр Шовковский и Александр Хацкевич вчера провели встречу с президентом клуба Игорем Суркисом, сообщает «Динамомания».
Также Суркис разговаривал с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Сейчас президент «Динамо» взял паузу для принятия решения.
Окончательный ответ на вопрос, продолжит Ребров работу с «Динамо», будет дан в течение нескольких ближайших дней.
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Бывшие футболисты «Динамо» Александр Шовковский и Александр Хацкевич вчера провели встречу с президентом клуба Игорем Суркисом, сообщает «Динамомания».
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