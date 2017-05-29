Хацкевич и Шовковский провели встречу с президентом киевского «Динамо» Суркисом

Бывшие футболисты «Динамо» Александр Шовковский и Александр Хацкевич вчера провели встречу с президентом клуба Игорем Суркисом, сообщает «Динамомания».

Также Суркис разговаривал с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Сейчас президент «Динамо» взял паузу для принятия решения.

Окончательный ответ на вопрос, продолжит Ребров работу с «Динамо», будет дан в течение нескольких ближайших дней.

Ранее сообщалось , что Хацкевич является кандидатом на пост главного тренера «Ягеллонии».