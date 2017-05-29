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Хацкевич и Шовковский провели встречу с президентом киевского «Динамо» Суркисом

30.05.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывшие футболисты «Динамо» Александр Шовковский и Александр Хацкевич вчера провели встречу с президентом клуба Игорем Суркисом, сообщает «Динамомания». 

Также Суркис разговаривал с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Сейчас президент «Динамо» взял паузу для принятия решения.

Окончательный ответ на вопрос, продолжит Ребров работу с «Динамо», будет дан в течение нескольких ближайших дней.

Ранее сообщалось, что Хацкевич является кандидатом на пост главного тренера «Ягеллонии».

 
 
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Бывшие футболисты «Динамо» Александр Шовковский и Александр Хацкевич вчера провели встречу с президентом клуба Игорем Суркисом, сообщает «Динамомания».

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