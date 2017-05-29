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Рашович возглавил саудовский «Аль-Фейсали», Хомутовский отказался войти в тренерский штаб
30.05.2017 18:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-главный тренер минского «Динамо» Вук Рашович возглавил саудовский «Аль-Фейсали».
Контракт подписан по схеме 1+1.
Как стало известно Tribuna.com, в тренерский штаб Рашовича мог войти белорусский специалист Василий Хомутовский, однако Хомутовский отклонил предложение и остается в «Крумкачах».
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Экс-главный тренер минского «Динамо» Вук Рашович возглавил саудовский «Аль-Фейсали».
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