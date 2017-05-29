ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рашович возглавил саудовский «Аль-Фейсали», Хомутовский отказался войти в тренерский штаб

30.05.2017 18:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-главный тренер минского «Динамо» Вук Рашович возглавил саудовский «Аль-Фейсали».

Контракт подписан по схеме 1+1.

Как стало известно Tribuna.com, в тренерский штаб Рашовича мог войти белорусский специалист Василий Хомутовский, однако Хомутовский отклонил предложение и остается в «Крумкачах».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-главный тренер минского «Динамо» Вук Рашович возглавил саудовский «Аль-Фейсали».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «Выбежавшие на поле болельщики «Динамо» пренебрегли правилами и фактически сорвали церемонию награждения»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика