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Павлюченко подписал контракт с московским клубом «Арарат»

30.05.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко подписал контракт с московским клубом «Арарат».

Соглашение с 35-летним форвардом, который в прошлом сезоне выступал за «Урал», рассчитано на один сезон.

Сегодня стало известно, что «Арарат», образованный в этом году, прошел лицензирование РФС и в следующем сезоне будет выступать во втором дивизионе, в зоне «Центр».

Отметим, что представитель футболиста Олег Артемов ранее опровергал информацию о переходе в «Арарат».

Павлюченко подписал контракт с московским клубом «Арарат»

Фото: официальная страница «Арарата» Вконтакте

 

 
 
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко подписал контракт с московским клубом «Арарат».

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