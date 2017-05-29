30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и россиянин Михаил Южный завершили выступление в мужском парном разряде открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Париже белорусско-российский тандем проиграл французскому дуэту Квентин Халис / Адриан Маннарино - 6:4, 3:6, 2:6.

Теперь Максим Мирный будет играть в состязаниях смешанных пар вместе с американской теннисисткой Коко Вандевеге. На старте им будет противостоять еще одна интернациональная пара Ярослава Шведова (Казахстан) / Александр Пейя (Австрия).

Во втором раунде женского одиночного разряда белоруска Александра Саснович (98-й номер мирового рейтинга) сыграет с китайской теннисисткой Чжан Шуай (34). До этого они дважды встречались на турнирах серии "Большого шлема" и одержали по одной победе: в 2015 году на Уимблдонском турнире выиграла белоруска (1:6, 6:2, 6:4), на AustralianOpen-2017 победила китаянка (6:0, 6:3). В первом раунде нынешнего French Open Александра Саснович взяла верх над швейцарской теннисисткой Викторией Голубич (65) - 4:6, 7:5, 6:3.-0-