ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Мирный и Михаил Южный проиграли в первом раунде "Ролан Гаррос"

30.05.2017 18:50 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и россиянин Михаил Южный завершили выступление в мужском парном разряде открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Париже белорусско-российский тандем проиграл французскому дуэту Квентин Халис / Адриан Маннарино - 6:4, 3:6, 2:6.

Теперь Максим Мирный будет играть в состязаниях смешанных пар вместе с американской теннисисткой Коко Вандевеге. На старте им будет противостоять еще одна интернациональная пара Ярослава Шведова (Казахстан) / Александр Пейя (Австрия).

Во втором раунде женского одиночного разряда белоруска Александра Саснович (98-й номер мирового рейтинга) сыграет с китайской теннисисткой Чжан Шуай (34). До этого они дважды встречались на турнирах серии "Большого шлема" и одержали по одной победе: в 2015 году на Уимблдонском турнире выиграла белоруска (1:6, 6:2, 6:4), на AustralianOpen-2017 победила китаянка (6:0, 6:3). В первом раунде нынешнего French Open Александра Саснович взяла верх над швейцарской теннисисткой Викторией Голубич (65) - 4:6, 7:5, 6:3.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусско-российский тандем проиграл французскому дуэту Квентин Халис / Адриан Маннарино - 6:4, 3:6, 2:6.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Рашович возглавил саудовский «Аль-Фейсали», Хомутовский отказался войти в тренерский штаб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика