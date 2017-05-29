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Гандболистки "Гомеля" второй раз подряд стали чемпионками Беларуси

30.05.2017 19:21 — Новости Спорта | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "Гомеля" второй раз подряд завоевали звание чемпионок Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке минского дворца спорта "Уручье" гомельчанки обыграли в пятом, решающем поединке финальной серии "БНТУ-БелАЗ" со счетом 28:22 (17:10). Команда Томажа Чатера очень активно начала встречу и в первом тайме создала солидный запас прочности. После перерыва подопечные Константина Шароварова пытались догнать ушедших в отрыв соперниц, но у них получилось лишь немного сократить разрыв. Итог золотой серии 3-2 в пользу "Гомеля". В прошлом году гомельчанки также победили в борьбе за первое место минчанок. Однако "БНТУ-БелАЗ" является самым титулованным клубом страны - в его активе 22 звания чемпиона Беларуси. Дважды чемпионками становился "Гомель" и однажды гродненская "Городничанка".

Обладательницами бронзы 25-го национального первенства стали гандболистки брестского клуба "Виктория-Берестье", переигравшие в серии за 3-е место бобруйскую "Березину" 3-0. Лучшим бомбардиром чемпионата страны стала брестчанка Елена Алексиюк, забросившая 310 мячей в 34 матчах.

У мужчин чемпионский титул в 9-й раз завоевал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, взявший верх над минским СКА (3-0). Бронзовыми призерами стали гандболисты "Гомеля", обыгравшие гродненский "Кронон" (3-0). Приз лучшего бомбардира у гомельчанина Богдана Сергеля, который 207 раз поражал ворота соперников.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня на площадке минского дворца спорта "Уручье" гомельчанки обыграли в пятом, решающем поединке финальной серии "БНТУ-БелАЗ" со счетом 28:22 (17:10).

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