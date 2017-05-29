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Хацкевич подал апелляцию в спортивный арбитражный суд Лозанны на решение АБФФ по делу с расторжением контракта
30.05.2017 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич подал апелляцию в спортивный арбитражный суд Лозанны на решение футбольного арбитража АБФФ по делу с расторжением контракта, об этом сообщил первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян.
Ранее футбольный арбитраж
Напомним, Хацкевич
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Хацкевич подал апелляцию в спортивный арбитражный суд Лозанны на решение АБФФ по делу с расторжением контракта
Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич подал апелляцию в спортивный арбитражный суд Лозанны на решение футбольного арбитража АБФФ по делу с...
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