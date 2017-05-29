Хацкевич подал апелляцию в спортивный арбитражный суд Лозанны на решение АБФФ по делу с расторжением контракта

Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич подал апелляцию в спортивный арбитражный суд Лозанны на решение футбольного арбитража АБФФ по делу с расторжением контракта, об этом сообщил первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян.

Ранее футбольный арбитраж вынес решение относительно искового заявления Александра Хацкевича о признании контракта расторгнутым в одностороннем порядке без уважительной причины. Однако вердикт не оглашался.

Напомним, Хацкевич намеревается взыскать с АБФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта.