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Новая интерактивная экспозиция открылась в Олимпийском музее НОК Беларуси

30.05.2017 19:49 — Новости Спорта | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая интерактивная экспозиция открылась в Олимпийском музее НОК Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе этой спортивной организации.

Экспозиция, в которой сочетается интерактивность, познавательность и информационность, расположена в отдельном помещении на первом этаже штаб-квартиры Национального олимпийского комитета и дополнит уже существующие залы на четвертом и пятом этажах.

Кроме истории развития олимпийского движения, посетители в новом зале смогут познакомиться с процессом становления физической культуры на территории Беларуси, увидеть уникальные экспонаты, переданные отечественными атлетами: спортивную экипировку и снаряжение, медали, кубки, инвентарь.

Особое место при формировании экспозиции уделялось современным технологиям: на стрелковом лазерном тренажере можно испытать свою меткость, в фотозоне, где система "ХэппиБокс" перенесет вас в столицу проведения Олимпиад, - сделать снимок на подиуме, а в электронных викторинах - проверить свои знания олимпийского движения и антидопинговых правил. На настоящей легкоатлетической дорожке система ХboxKinect переместит посетителей на виртуальный стадион, чтобы поучаствовать в соревнованиях в беге, метании копья и диска, прыжках в длину.

В музее также установлены информационные сенсорные экраны, использование которых позволяет узнать интересующую информацию о видах спорта и олимпийских чемпионах. В зале размещены проекторы, транслирующие видеоролики и исторические спортивные документальные фильмы.

В мае в Зале олимпийской славы на пятом этаже также организована выставка, посвященная юбилярам 2017 года - олимпийским чемпионам Сергею Макаренко, Елене Беловой и Александру Медведю. Здесь выставлены уникальные награды и дипломы спортсменов: серебряные орден МОК и медаль Пьера де Кубертена фехтовальщицы Елены Беловой, олимпийский орден НОК гребца Сергея Макаренко, награда и диплом самого выдающегося борца ХХ столетия Александра Медведя. Также в экспозиции впервые в Беларуси представлены раритетные спортивные кубки 1950-1970 годов.

Олимпийский музей, объединяющий три экспозиционных зала и помещение кинолектория, призван стать единым образовательным центром БГУФК и НОК Беларуси, где проходят обучение студенты университета, а в экскурсионную программу вовлечены школьники и воспитанники спортивных учебных заведений, ведь ежегодно сотрудники НОК проводят около ста экскурсий и лекций для посетителей штаб-квартиры.

Авторами новой музейной экспозиции и программного обеспечения стали сотрудники управления маркетинга и информации НОК. Большую помощь в подборе фотоматериалов оказали специалисты Национального исторического музея. Экспозиция была создана при активном участии сотрудников Белорусского государственного университета физической культуры и Министерства спорта и туризма.-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Кроме истории развития олимпийского движения, посетители в новом зале смогут познакомиться с процессом становления физической культуры на территории Беларуси,...

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