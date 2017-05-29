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Минская "Столица" и гомельский ВРЗ вышли в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

30.05.2017 20:27 — Новости Спорта | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская "Столица" и гомельский ВРЗ стали финалистами 28-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер регулярного сезона "Столица" сегодня в третьем полуфинальном матче разгромила земляков из МАПИДа со счетом 9:1 и выиграла серию 2-1. До этого соперники обменялись победами: сначала успех был на стороне мапидовцев - 1:0, а затем "столичники" взяли реванш - 6:5.

В другой полуфинальной паре также понадобилось провести максимальное количество встреч. В первом поединке гомельский ВРЗ обыграл "Лидсельмаш" со счетом 4:1, в Лиде хозяева отыгрались - 7:5, а сегодня в решающей игре в Гомеле успеха вновь добился ВРЗ - 5:2, выиграв серию 2-1.

Первый матч золотой серии между "Столицей" и ВРЗ состоится 2 июня в минском дворце спорта "Уручье", 6 июня команды сыграют в Гомеле.

Серия за бронзу национального чемпионата МАПИД - "Лидсельмаш" стартует 3 июня.

Медальные баталии продлятся до трех побед одной из команд. В прошлом году чемпионом страны стал "Лидсельмаш", серебро было у МАПИДа, бронза у "Столицы".-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Лидер регулярного сезона "Столица" сегодня в третьем полуфинальном матче разгромила земляков из МАПИДа со счетом 9:1 и выиграла серию 2-1.

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