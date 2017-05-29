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Александр Лукашенко: «Среди населения растет популярность здорового образа жизни. Приятно смотреть, как люди на велодорожках, в парках, кто-то бегает, прыгает, отжимается»

30.05.2017 20:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что среди населения растет популярность здорового образа жизни.

«Среди населения растет популярность здорового образа жизни. Вот вечером я часто возвращаюсь из города, приятно смотреть, как люди на велодорожках, в парках. Кто-то бегает, прыгает, отжимается. Люди с детьми занимаются спортом. И не только для того, чтобы просто внешне быть приличным человеком, но и для того, чтобы быть здоровым человеком и не тратить деньги в аптеке», – сказал Лукашенко.

 
 
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