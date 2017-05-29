30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во втором розыгрыше Кубка бизнеса по футболу примут участие 28 команд со всей Беларуси. Турнир проводится при поддержке ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главной целью этого корпоративного проекта является пропаганда здорового образа жизни, а также укрепление взаимоотношений представителей бизнес-сообщества Беларуси. Все матчи пройдут на комплексе футбольных полей АБФФ в Веснянке. Хотя состязания любительские, матчи будут обслуживать профессиональные футбольные арбитры, рассказал главный судья соревнований Андрей Чепа.

Сегодня в Доме футбола прошла жеребьевка первого этапа турнира. Команды распределены на 5 предварительных групп, лучшие из которых затем продолжат борьбу в плей-офф. Соревнования стартуют 8 июня, а призеры определятся 1 июля. Победители получат Кубок, а также СПА-отдых в Robinson Club и проедут по Минску на уникальном двухэтажном автобусе "Minsk City Tour".

В прошлом году первым обладателем Кубка бизнеса стала команда "Белорусского бюро по транспортному страхованию", второе место у представителей компании "Хендэ Автоград", третьими стали футболисты "Шате-М". В дебютном турнире принимали участие 25 дружин из разных регионов страны.-0-