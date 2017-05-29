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Власти Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства резервного стадиона

30.05.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Власти Санкт-Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона, сообщил первый зампред комитета по физкультуре и спорту Николай Растворцев.

Бюджет Санкт-Петербурга не предполагает трат на новый стадион «Зенита».

«Реализация концепции является коммерческим инвестиционным проектом «Зенита». Таким образом, вопросы, связанные с выбором подрядной организации, уточнением источников финансирования и стоимости работ относятся исключительно в компетенции клуба», – сказал Растворцев.

«Зенит» обратился с просьбой о подборе участка для резервного стадиона, еще в 2013 году. Город удовлетворил эту просьбу и предложил «Зениту» территорию общей площадью 25 гектаров во Фрунзенском районе, между рекой Волковкой, Волковским каналом, Торфяным ручьем и линиями Октябрьской железной дороги.

В 2015 году «Зенит» разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии, включающего в себя стадион на 20 тысяч мест. Арену можно будет использовать в любое время года, также планируется возведение футбольного и баскетбольного манежей.

В конце 2016 года проект был передан городскому Комитету по градостроительству и архитектуре. В настоящее время разрабатывается документация, после чего «Зенит» сможет обратиться к властям Санкт-Петербурга с просьбой о передаче участка в аренду.

 
 
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Власти Санкт-Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона, сообщил первый зампред комитета по физкультуре и спорту Николай Растворцев.

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