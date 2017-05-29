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Сергей Сафарьян: «С удовольствием передам свои полномочия в АБФФ Хацкевичу или Алейникову»

30.05.2017 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что готов уступить свое место.

- Уходите со своего поста вместе с Румасом и передайте свои полномочия более достойным кандидатам – например, Хацкевичу или Алейникову.

– Я понимаю, что есть много достойных людей. Но перед тем как предлагать такое, может сразу надо спросить у этих людей, захотят ли они работать в АБФФ. Я неоднократно уже говорил, что не держусь за свое место. Пусть люди придут и попробуют поработать, прежде чем предлагать такие вещи. Не думаю, что Хацкевич согласился бы работать в АБФФ за мою зарплату. Наши доходы отличаются не то, что в разы, а в десятки раз. Поэтому мне было бы очень интересно услышать ответ Хацкевича или Алейникова. С удовольствием передам свои полномочия любому из них, – сказал Сафарьян.

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что готов уступить свое место.

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