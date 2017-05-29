Вадим Девятовский: «Мы поставили себе задачу завоевать в легкой атлетике на Олимпиаде в Токио 3-4 медали»

Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о медальных планах на Олимпиаду в Токио.

«Есть ряд атлетов, которые и Ивана Тихона и меня сегодня перебрасывают в своем возрасте. Мы рады такому всплеску. Рекорды национальные обновляются. И не один, и не два – десятками.

Мы поставили себе задачу завоевать на Олимпиаде в Токио 3-4 медали, и не скрываем своих амбиций», – заявил Девятовский.