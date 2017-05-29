ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вадим Девятовский: «Мы поставили себе задачу завоевать в легкой атлетике на Олимпиаде в Токио 3-4 медали»

30.05.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о медальных планах на Олимпиаду в Токио.

«Есть ряд атлетов, которые и Ивана Тихона и меня сегодня перебрасывают в своем возрасте. Мы рады такому всплеску. Рекорды национальные обновляются. И не один, и не два – десятками.

Мы поставили себе задачу завоевать на Олимпиаде в Токио 3-4 медали, и не скрываем своих амбиций», – заявил Девятовский.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о медальных планах на Олимпиаду в Токио.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Лукашенко: «Провалите Игры в Корее – народ нам это не простит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика