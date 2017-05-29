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Вадим Девятовский: «Мы поставили себе задачу завоевать в легкой атлетике на Олимпиаде в Токио 3-4 медали»
30.05.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о медальных планах на Олимпиаду в Токио.
«Есть ряд атлетов, которые и Ивана Тихона и меня сегодня перебрасывают в своем возрасте. Мы рады такому всплеску. Рекорды национальные обновляются. И не один, и не два – десятками.
Мы поставили себе задачу завоевать на Олимпиаде в Токио 3-4 медали, и не скрываем своих амбиций», – заявил Девятовский.
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Вадим Девятовский: «Мы поставили себе задачу завоевать в легкой атлетике на Олимпиаде в Токио 3-4 медали»
Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о медальных планах на Олимпиаду в Токио.
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