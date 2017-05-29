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Александр Лукашенко: «Провалите Игры в Корее – народ нам это не простит»

30.05.2017 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал руководителей федераций и спортсменов готовиться к Олимпиаде а Южной Корее.

«Что было в Рио в прошлом году? Ну порадовали в каком-то объеме борьба, тяжелая атлетика, Владислав Гончаров – скромный, трудолюбивый парень, витебчанин, который просто не оставил шансов своим соперникам.

Однако это единичные успехи. Яркие вспышки. А в целом выступление команды провальное. Времени не осталось. Провалите Игры в Корее – народ нам это не простит. И выводы будут самые серьезные.

Вы знаете, что надо делать. Выбирайте вот эти зерна спортсменов и готовьте к Олимпийским играм, ка это происходит во всех странах. Не распыляясь. А потом и летняя Олимпиада не за горами в том же регионе – в Токио», – сказал Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал руководителей федераций и спортсменов готовиться к Олимпиаде а Южной Корее.

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