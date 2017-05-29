|
Александр Лукашенко: «Министр внутренних дел говорит: «А что за проблема с инвентарем? Дайте мне задание – мы в исправительных учреждениях для детишек и штаны сошьем, и даже коньки сделаем»
30.05.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о проблеме с инвентарем.
«С инвентарем… Как будто самая большая проблема. Хотя, и не это проблема. Когда начали по этому хоккею обсуждать, поднимается Министр внутренних дел и говорит: «Александр Григорьевич, а что за проблема? Скажите, дайте мне задание – мы в исправительных учреждениях…» Для детей. Ну, хоккеисты у нас крутые, там «найки» купим и коньки, и штаны. А все остальное мы сошьем. И штаны, и даже коньки сделаем. Он прав. Что, для детишек там форму не сошьют? При том для любого вида спорта. И деньги останутся у нас, и копейки это будет стоить. Надо купить какой-то станок, в какое-то учреждение? Ну давайте купим его. Но этим никто не занимался», – сказал Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: «Министр внутренних дел говорит: «А что за проблема с инвентарем? Дайте мне задание – мы в исправительных учреждениях для детишек и штаны сошьем, и даже коньки сделаем»
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о проблеме с инвентарем.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии