ICF: «Мы были уполномочены дисквалифицировать Беларусь за множество допинговых нарушений, никакой компенсации не будет»

Международная федерация каноэ (ICF) заявила, что больше не будет производить никаких выплат Беларуси после того, как со стороны последней поступило требование о выплате компенсации в размере до 500 тысяч долларов за дисквалификацию некоторых белорусских спортсменов перед Олимпийскими играми в Рио в 2016 году.

Как сообщили в ICF, Спортивный арбитражный суд уже обязал ее выплатить 8000 евро в адрес Белорусской ассоциации каноэ, поэтому никаких других платежей от международной федерации не будет.

«Международная федерация каноэ гордится своей антидопинговой политикой и делает все возможное, чтобы допинг не был частью подготовки спортсменов. Федерация считает, что была уполномочена дисквалифицировать Беларусь после множества допинговых нарушений, зафиксированных во время сборов во Франции перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро», – говорится в заявлении.

В Международной федерации каноэ подчеркнули, что, согласно ее правилам, никаких дальнейших выплат, кроме уже определенных судом, быть не может и не будет осуществлено.

В январе Международный арбитражный спортивный суд снял однолетнее наказание с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.