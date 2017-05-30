|
Андрей Асташевич: «С детства надо воспитывать патриотизм, любовь к родине, и от этого будут результаты на международной арене»
30.05.2017 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вице-президент НОКа Андрей Асташевич поделился рецептом успешности спортсменов.
«С детства надо воспитывать патриотизм, любовь к родине, и от этого будут результаты на международной арене. Если спртсмен, выступающий на международном старте, всегда думает о родине, это придает еще больший импульс для показания высокого результата, – сказал Асташевич в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Асташевич: «С детства надо воспитывать патриотизм, любовь к родине, и от этого будут результаты на международной арене»
Вице-президент НОКа Андрей Асташевич поделился рецептом успешности спортсменов.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии