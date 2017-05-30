Андрей Асташевич: «С детства надо воспитывать патриотизм, любовь к родине, и от этого будут результаты на международной арене»

Вице-президент НОКа Андрей Асташевич поделился рецептом успешности спортсменов.

«С детства надо воспитывать патриотизм, любовь к родине, и от этого будут результаты на международной арене. Если спртсмен, выступающий на международном старте, всегда думает о родине, это придает еще больший импульс для показания высокого результата, – сказал Асташевич в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».