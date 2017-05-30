ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Асташевич: «С детства надо воспитывать патриотизм, любовь к родине, и от этого будут результаты на международной арене»

30.05.2017 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вице-президент НОКа Андрей Асташевич поделился рецептом успешности спортсменов.

«С детства надо воспитывать патриотизм, любовь к родине, и от этого будут результаты на международной арене. Если спртсмен, выступающий на международном старте, всегда думает о родине, это придает еще больший импульс для показания высокого результата, – сказал Асташевич в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андриан Цыбульский: «Охвачено до 60 тысяч учеников 5-7 классов. Из них один мальчик и одна девочка имеют все предпосылки, чтобы стать выдающимися атлетами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика