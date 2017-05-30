Андриан Цыбульский: «Охвачено до 60 тысяч учеников 5-7 классов. Из них один мальчик и одна девочка имеют все предпосылки, чтобы стать выдающимися атлетами»

Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский рассказал о процедуре отбора детей.

«За прошедший учебный год охвачено до 60 тысяч учеников 5-7 классов по всей стране, в основном в сельской местности. После первичной фильтрации, отобраны и протестированы с применением инновационных технологий более 500 учеников. По результатам просмотровых сборов, отобраны 15 детей с необходимым потенциалом для зачисления в спецгруппу новополоцкого ГУОР. Из них с большой долей вероятности, по мнению специалистов, один мальчик и одна девочка имеют все предпосылки, чтобы стать выдающимися атлетами», – сказал Цыбульский в эфире канала «Беларусь 1».