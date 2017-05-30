Заседание НОК Беларуси: переизбрание Лукашенко и олимпийский провал

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Выступление сборной Беларуси на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро стало провальным, и этому нельзя найти оправдание, заявил президент республики Александр Лукашенко во время Олимпийского собрания НОК в Минске.

Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в августе прошлого года. По итогам ОИ-2016 Беларусь заняла в медальном зачете заняла 40-е место (одно золото и по четыре серебряных и бронзовых медали). Напомним, награды завоевывали батутист Владислав Гончаров (золото), молотобоец Иван Тихон (серебро), вольница Мария Мамошук (серебро), тяжелоатлеты Вадим Стрельцов и Дарья Наумова (серебро), пловчиха Александра Герасименя (бронза), борцы Джавид Гамзатов и Ибрагим Саидов (бронза), байдарочницы Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Лепешко (бронза). Первое место в медальном зачете было у команды США.

Президент в очередной раз назвал спорт важнейшим идеологическим инструментом. Однако белорусы, по мнению Лукашенко, не испытывают никакой гордости за достижения своих атлетов. "Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет", — заявил он.

"В целом выступление команды — провальное! 40-е место в медальном зачете. Разве это соответствует нашим вложениям в спорт и вниманию государства к этой сфере? Нечего искать оправдания: пенять на климат, бразильскую неорганизованность и предвзятое судейство. Ведь все понимали, что Олимпиада в Рио — не туристическая прогулка. Это сложнейший экзамен", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что перед отъездом команды на Игры проводилось совещание. Тогда, по словам Лукашенко, никто не жаловался — спортсмены получили от государства все необходимое для выступления на главных стартах четырехлетия. "Зная мое отношение к спорту, ни одно министерство, ведомство, медицинское учреждение, ни одна организация не могли отказать в вашей просьбе", — сказал он.

Лукашенко добавил, что в 2018 году в Пхенчхане (Южная Корея) пройдет зимняя Олимпиада. "И с чем мы туда поедем?" — спросил белорусский лидер.

И здесь он снова коснулся темы выступления хоккейной сборной, которая не смогла отобраться на Игры-2018 и едва не вылетела из мировой элиты на Чемпионате мира в Париже и Кельне . "Это, к сожалению, демонстрирует общее состояние данного вида спорта в нашей стране. Я просто был вынужден принять серьезные кадровые решения", — подчеркнул Лукашенко.

Президент снова отметил, что не стоит искать оправдания и какие-то проблемы, мешающие достижению результата. В качестве примера он привел Тихона и биатлонистку Дарью Домрачеву. По его словам, эти атлеты "сжали зубы" и доказали, что способны представлять республику.

Оптимизация НОК

В ходе заседания Лукашенко выступил с предложением сократить на четверть расходы НОК. "Мы сегодня оптимизацию устроили по всей стране. Мы ее заканчиваем по вертикали власти. В общем 25% на этом этапе — сокращение расходов. Это суть оптимизации. Не только сокращение аппарата", — сказал президент и добавил, что оптимизация должна касаться всех.



© Фото: пресс-служба президента Лукашенко предложил Госконтролю проверить расходы и доходы НОК

Олимпийское собрание поддержало предложение главы государства. Он также попросил НОК поддержать его инициативу проверки Комитетом госконтроля отчета ревизионной комиссии.

Кроме того, Лукашенко намерен ежеквартально проводить расширенное заседание исполкома НОК под руководством главы государства. Также Лукашенко будет принимать участие в итоговых собраниях НОК, где будут решаться самые проблемные и актуальные вопросы, в том числе расходование денег. "Мы будем это контролировать существенно. Надо помочь какой-то федерации — мы поможем, надо помочь какому-то спортсмену (попал в трудную ситуацию) — мы поможем, и даже бывшему. Это наша спортивная семья, и мы должны ее поддерживать", — пояснил Лукашенко.

Во время собрания Лукашенко проинформировали, что на текущем и депозитном счетах НОК находится 85 тысяч и около трех миллионов долларов соответственно. Президент поручил направить эти средства, прежде всего, на развитие детского спорта.

Подготовка спортсменов

В ходе заседания глава государства достаточно много времени уделил вопросу подготовки молодых спортсменов. Он подчеркнул, что отсутствует системный подход к отбору будущих атлетов. "Где системный подход к отбору будущих спортсменов? Раньше тренеры обивали пороги школ в поисках талантливых детей. А сейчас какая-то непонятная пассивность", — сказал президент.

Он добавил, что не видит никаких результатов в сфере детско-юношеского спорта, где, по его словам, не первый год идет реформа. "Это — основа основ. Здесь и здоровье нации, и спорт высших достижений", — сказал Лукашенко.

"Нужно усилить роль регионов в подготовке атлетов. Местные власти играют значительную роль в развитии спорта. Интересна губернатору эта сфера — и она будет развиваться. Будет поддержка регионов — будут появляться новые звезды. Если этого нет, то в лучшем случае перспективный атлет переедет на новое место жительства, а в худшем — бросит заниматься из-за того, что он никому не нужен", — сказал президент.

По его словам, современные спортивные объекты "нередко простаивают без дела". Он назвал эту ситуацию "безобразием". "Поэтому нужно четко увязывать планы строительства с концепцией развития видов спорта в стране, в том числе по территориальному принципу", — добавил он, обратив внимание, что необходима система планирования, которая позволит в дальнейшем правильно эксплуатировать объект.

Президент также остановился на работе тренеров. "Мы вынуждены десятками завозить тренеров из-за рубежа и за огромные деньги. Я не против заимствования чужого передового опыта. Пусть работают консультантами. Но вокруг каждого из них должны расти белорусские кадры. Поймите, с иностранца спрос — почти никакой. Отработал, собрал вещи и уехал. Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит", — сказал белорусский лидер.

Президент поручил министру образования Игорю Карпенко предметно разобраться со сферой студенческого спорта, который "так и не стал опорой для спорта профессионального, как это происходит во всем мире". Для этого он призвал Минобразования активнее работать в одной связке с Министерством спорта и федерациями. По его словам, давалась масса поручений, но эта работа Министерством образования провалена. Внятной системы до сих пор нет. "Отчитались о создании некой ассоциации. Какие-то вузы сформировали команды, клубы, а кто-то нет. Каждый сам по себе", — отметил президент.

Белорусский прозрачный спорт

Выступая на собрании, глава государства подчеркнул, что белорусский спорт должен быть прозрачнее. "Поймите, каждый допинговый камень в наш огород больше не рассматривается как единичный случай. Все пытаются сложить это в систему. Как сделали с Россией. А значит, мы должны быть умнее, прозрачнее, чтобы никто не усомнился в нашей чистоте", — сказал Лукашенко.

Беларусь, по его словам, должна быть готова грамотно противостоять безосновательному давлению при обвинениях в использовании допинга.

"В мире обсуждается запрет на участие в Олимпиаде спортсменов, ранее попадавшихся на допинге. Конечно, нам надо ужесточать наказание за такие нарушения, но это только одна часть проблемы. Другая — мы должны быть готовы грамотно противостоять безосновательному давлению", — продолжил он.

Глава государства напомнил, что в употреблении допинга обвинялись белорусские тяжелоатлеты и гребцы. Последним не удалось доехать до Олимпиады в Рио, где они имели реальные шансы завоевать медали. "Зная всю ситуацию, нужно было сработать на упреждение. Часть претензий Международного олимпийского комитета удалось снять, но глобально, как выяснилось, федерации не готовы защищать себя. Там не знают ни международных процедур, ни что делать в экстренной ситуации. А ведь мы говорили об этом на прошлом собрании", — заметил президент.

Лукашенко заявил, что сейчас для того, чтобы наказать атлета, нужен повод, доказательств никто не ищет. "Действует принцип: накажем, а разбираться будем потом", — обратил внимание Лукашенко.

"И, наконец, банальное отсутствие дисциплины. Наши проблемы в гребле и таэквондо — во многом результат безалаберности и расхлябанности. Мы направляемся на зарубежные сборы, а элементарные правила собственной безопасности не соблюдаем", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что если не навести порядок в спортивной отрасли, то Олимпиаду в Рио белорусы будут скоро вспоминать как одну из самых успешных. "Советский запас прочности давно исчерпан, а новая эффективная система так до конца и не сформирована. И это задача на ближайшую перспективу. Не разрешим названные мной проблемы — спорт высших достижений потеряем. Что это значит для государства, для людей — не мне вам объяснять", — добавил он.

Критика "Беларусь 5"

Во время собрания президент подверг критике спортивный телеканал "Беларусь 5", назвав его "никаким". По его мнению, каналу не хватает конкуренции, которая заставит его совершенствоваться. "Они по десять раз крутят одну и ту же игру ненаших спортсменов. Ну, ладно, показали в полуфинале, финале — это великие спортсмены. Но почти с квалификации берут этих спортсменов — кто это смотреть будет?" — сказал Лукашенко.

Лукашенко вновь возглавил НОК

На собрании НОК состоялись выборы главы комитета. Лукашенко был переизбран на очередной срок на пост президента НОК . Кроме того, первым вице-президентом НОК избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич. Вице-президентами НОК стали ректор Белорусского государственного университета физической культуры, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Сергей Репкин, председатель ассоциации "Белорусская федерация хоккея" Семен Шапиро.

В состав нового исполкома НОК также вошли Дмитрий Басков, Валентин Боровок, Дмитрий Пиневич, Сергей Румас, Иван Тихон, Любовь Черкашина, Юрий Шевцов, Олег Шепель, Антон Юспа.

Участники Олимпийского собрания выбрали в почетные члены Национального олимпийского комитета известных в прошлом спортсменов: трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя, олимпийских чемпионов по метанию диска Эллину Звереву и фехтовальщика Александра Романькова.