ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Ролан Гаррос": Мирный и Южный вылетели в первом раунде турнира

30.05.2017 20:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Белорусско-российский дуэт Максим Мирный и Михаил Южный проиграли в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), сообщает Sputnik.

Поединок парного разряда первого раунда "Ролан Гаррос" состоялся во вторник в Париже. Мирный и Южный проиграли все три сета фрацузам Кентену Гали и Адриану Маннарино — 6:4, 3:6, 2:6.

Теперь белорусский теннисист продолжит выступление на турнире, но только в миксте вместе с американской спортсменкой Коко Вандевеге. В стартовом поединке они сразятся против Ярославы Шведовой (Казахстан) / Александра Пейи (Австрия).

А вот россиянин покинул "Ролан Гаррос". Накануне Южный в пяти сетах уступил бразильцу Рожерио Дутре Силве — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 2:6. 

Напомним, на парижских кортах также выступает Александра Саснович. Во втором раунде она встретится с китаянкой Чжан Шуай. В первом раунде белоруска взяла верх над швейцарской теннисисткой Викторией Голубич (65) — 4:6, 7:5, 6:3.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо мужской пары Мирный также заявлен в миксте — вместе с американкой Коко Вандевеге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Европы по шахматам в Минске: победитель получит €20 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика