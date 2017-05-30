МИНСК, 30 мая — Sputnik. Белорусско-российский дуэт Максим Мирный и Михаил Южный проиграли в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), сообщает Sputnik.

Поединок парного разряда первого раунда "Ролан Гаррос" состоялся во вторник в Париже. Мирный и Южный проиграли все три сета фрацузам Кентену Гали и Адриану Маннарино — 6:4, 3:6, 2:6.

Теперь белорусский теннисист продолжит выступление на турнире, но только в миксте вместе с американской спортсменкой Коко Вандевеге. В стартовом поединке они сразятся против Ярославы Шведовой (Казахстан) / Александра Пейи (Австрия).

А вот россиянин покинул "Ролан Гаррос". Накануне Южный в пяти сетах уступил бразильцу Рожерио Дутре Силве — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 2:6.

Напомним, на парижских кортах также выступает Александра Саснович. Во втором раунде она встретится с китаянкой Чжан Шуай. В первом раунде белоруска взяла верх над швейцарской теннисисткой Викторией Голубич (65) — 4:6, 7:5, 6:3.