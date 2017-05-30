|
Чемпионат Европы по шахматам в Минске: победитель получит €20 тыс.
30.05.2017 19:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Победитель чемпионата Европы по шахматам получит 20 тысяч евро и право выступить на Кубке мира, сообщили в Белорусской федерации шахмат.
В понедельник, 29 мая, в минском Дворце спорта состоялась торжественная церемония открытия континентального первенства по шахматам. В белорусскую столицу приехали более 400 спортсменов из 40 стран мира.
Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч евро. Чемпион получит 20 тысяч евро, денежные призы также предусмотрены для шахматисток, ветеранов и юниоров. Кроме того, 22 лучших шахматиста завоюют право выступить на Кубке мира.
Хозяева ЧЕ связывают наибольшие шансы на высокий результат с выступлением Сергея Жигалко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская сборная, представленная сильнейшим составом, попробует достойно выступить на домашних соревнованиях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии