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Чемпионат Европы по шахматам в Минске: победитель получит €20 тыс.

30.05.2017 19:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Победитель чемпионата Европы по шахматам получит 20 тысяч евро и право выступить на Кубке мира, сообщили в Белорусской федерации шахмат.

В понедельник, 29 мая, в минском Дворце спорта состоялась торжественная церемония открытия континентального первенства по шахматам. В белорусскую столицу приехали более 400 спортсменов из 40 стран мира. Белорусская команда представлена сильнейшим составом.

Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч евро. Чемпион получит 20 тысяч евро, денежные призы также предусмотрены для шахматисток, ветеранов и юниоров. Кроме того, 22 лучших шахматиста завоюют право выступить на Кубке мира.

Хозяева ЧЕ связывают наибольшие шансы на высокий результат с выступлением Сергея Жигалко. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская сборная, представленная сильнейшим составом, попробует достойно выступить на домашних соревнованиях.

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