Более 140 ветеранов спорта станут участниками международной спартакиады в Гомеле

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 140 ветеранов физической культуры и спорта соберет с 31 мая по 2 июня в Гомеле IV Международная спартакиада среди ветеранов и руководителей организаций физической культуры и спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

Международная спартакиада проводится ежегодно, а Гомель принимает ее впервые, отметили в управлении.

В состязаниях примут участие более 140 человек (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) в составе 11 команд из России, Украины, Литвы, Беларуси. Программа включает соревнования по шахматам, шашкам, дартсу, настольному теннису, бильярду, летнему многоборью "Здоровье".

Торжественная церемония открытия спартакиады состоится 31 мая во Дворце легкой атлетики.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и туризма, управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, представительство Национального олимпийского комитета Беларуси по Гомельской области, Гомельская областная организация Белорусского общественного объединения "Ветераны физической культуры и спорта".-0-